Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerini özveri ile gerçekleştiriyor. Bu çerçevede son 3 yılda Kayseri’deki yeni çim alan tesisi, mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı dikim çalışmalarında 66 milyon TL’yi aşkın harcama yapıldı.

Sayıca çok, yapı olarak geniş, güvenli ve donanımlı pek çok parkı ile kent merkezinde şehir sakinlerinin nefes alabileceği ve vakit geçireceği ortamlar sunan Büyükşehir Belediyesi, mevsimine göre yaptığı çiçeklendirme faaliyetleri ile şehrin estetiğine de katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yaptığı harcama 2020 yılına kıyasla 2021 yılında arttı. 2020 yılında Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından ‘ibreli ağaç, yapraklı ağaç, süs bitkisi, mevsimlik çiçek, soğanlı bitki ve her çeşit çim ekimi’ konularında yapılan harcama toplam 19 milyon 449 bin 857 TL olarak gerçekleşirken, 2021 yılında ise bu miktar üçte 1 oranında artış göstererek toplam 29 milyon 772 bin 792 TL’ye yükseldi. Kayseri’de yeşil için bütçe ve emek ayıran büyükşehir belediyesi, 2021 yılında milyonlarca bitkiyi toprakla buluşturdu. Bu çerçevede ‘İbreli Ağaç Dikimi 37 bin 707, Yapraklı Ağaç Dikimi 6 bin 863, Süs Bitkisi Dikimi 314 bin 347, Mevsimlik Çiçek Dikimi 1 milyon 626 bin 752, Soğanlı Bitki Dikimi 523 bin, Çim Ekimi 30 bin 389 metrekare, Rulo Çim 60 bin metre kare ve Hidrosaydink Çim Ekim 42 bin 655 metre kare olmak üzere toplam 2 milyon 508 bin 669 bitki ve 133 bin 044 metrekare çim alan tesisi Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi sayesinde toprakla buluşmuş oldu.

Doğa dostu büyükşehir belediyesinin yeşile yönelik çalışmalarda yapılan harcamasının son 3 yıllık karşılığı 66 milyon 100 bin 648 TL oldu.