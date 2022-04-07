Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerini özveri ile gerçekleştiriyor. Bu çerçevede son 3 yılda Kayseri'deki yeni çim alan tesisi, mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı dikim çalışmalarında 66 milyon TL'yi aşkın harcama yapıldı.

PAYLAŞ
  • 07.04.2022 14:07
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:34
Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerini özveri ile gerçekleştiriyor. Bu çerçevede son 3 yılda Kayseri’deki yeni çim alan tesisi, mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı dikim çalışmalarında 66 milyon TL’yi aşkın harcama yapıldı.

Sayıca çok, yapı olarak geniş, güvenli ve donanımlı pek çok parkı ile kent merkezinde şehir sakinlerinin nefes alabileceği ve vakit geçireceği ortamlar sunan Büyükşehir Belediyesi, mevsimine göre yaptığı çiçeklendirme faaliyetleri ile şehrin estetiğine de katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yaptığı harcama 2020 yılına kıyasla 2021 yılında arttı. 2020 yılında Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından ‘ibreli ağaç, yapraklı ağaç, süs bitkisi, mevsimlik çiçek, soğanlı bitki ve her çeşit çim ekimi’ konularında yapılan harcama toplam 19 milyon 449 bin 857 TL olarak gerçekleşirken, 2021 yılında ise bu miktar üçte 1 oranında artış göstererek toplam 29 milyon 772 bin 792 TL’ye yükseldi. Kayseri’de yeşil için bütçe ve emek ayıran büyükşehir belediyesi, 2021 yılında milyonlarca bitkiyi toprakla buluşturdu. Bu çerçevede ‘İbreli Ağaç Dikimi 37 bin 707, Yapraklı Ağaç Dikimi 6 bin 863, Süs Bitkisi Dikimi 314 bin 347, Mevsimlik Çiçek Dikimi 1 milyon 626 bin 752, Soğanlı Bitki Dikimi 523 bin, Çim Ekimi 30 bin 389 metrekare, Rulo Çim 60 bin metre kare ve Hidrosaydink Çim Ekim 42 bin 655 metre kare olmak üzere toplam 2 milyon 508 bin 669 bitki ve 133 bin 044 metrekare çim alan tesisi Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi sayesinde toprakla buluşmuş oldu.

Doğa dostu büyükşehir belediyesinin yeşile yönelik çalışmalarda yapılan harcamasının son 3 yıllık karşılığı 66 milyon 100 bin 648 TL oldu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Kayseri'ye iki altın madalya

Kayseri'ye iki altın madalya

Başkan Büyükkılıç Kariyer Günleri'ne Bünyan'da devam etti

Başkan Büyükkılıç Kariyer Günleri'ne Bünyan'da devam etti

Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama

Büyükşehirden Kayseri'de yeşil alan için 3 yılda 66 milyon TL'lik harcama

Polikistik over korkulacak bir durum değil

Polikistik over korkulacak bir durum değil

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tezgahların zam şampiyonu biber oldu

Tezgahların zam şampiyonu biber oldu

Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

DAHA FAZLA
Ramazanın gülü güllaç

Ramazanın gülü güllaç

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Bünyan'da bozuk yollar yenilenmeye devam ediyor

Bünyan'da bozuk yollar yenilenmeye devam ediyor

Kayseri Emniyeti'nden bir ilk

Kayseri Emniyeti'nden bir ilk