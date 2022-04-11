Büyükşehirden ihaleler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan 2 adet ticaret alanı arsası, 1 adet konut arsa alanı ve 3 adet dükkn ayrı ayrı yapılacak ihaleler ile satışa çıkarılacak.

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  • 11.04.2022 13:21
  • Güncelleme: 11.04.2022 13:26
Büyükşehirden ihaleler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan 2 adet ticaret alanı arsası, 1 adet konut arsa alanı ve 3 adet dükkân ayrı ayrı yapılacak ihaleler ile satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan ilçesi Kötügöller Mahallesinde bulunan 1 adet ticaret alanı arsasının ve Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 1 adet konut alanı arsasının ihalesi, 2886 Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince ’Kapalı Teklif Usulü’ ile ayrı ayrı satılacak. İhaleler 12 Nisan Salı saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kocasinan ilçesi Pervane Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 1 adet ticaret alanı arsası ’Açık Teklif Usulü’ ihale ile satışa çıkarılacak olup ihale 12 Nisan Salı saat 14.05’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yine mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi bulunan 1 adet dükkân ve 2 adet dükkân olmak üzere toplam 3 adet dükkân ’Açık Teklif Usulü’ ihale ile satışa çıkarılacak. İhale 12 Nisan Salı saat 14.10’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhalelerle ilgili detaylı bilgi, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden edinilebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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