Büyükşehirden çim alan ve sulama sistemi çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, kentte planlı olarak altyapı çerçevesindeki çim yenileme ve tam otomatik yağmurlama sulama sistemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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  • 20.09.2022 11:10
  • Güncelleme: 20.09.2022 11:38
Büyükşehirden çim alan ve sulama sistemi çalışmaları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, kentte planlı olarak altyapı çerçevesindeki çim yenileme ve tam otomatik yağmurlama sulama sistemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğa ve çevre dostu Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de çevre düzenlemesi noktasında çağdaş altyapı hizmetlerine her gün yenisini ekliyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri, bin 100 metre ve 5 bin metrekare alana sahip olan Komando Caddesi’nde birçok çalışma gerçekleştirdi. Komando Caddesi’nde refüjden 1000 metre küp hafriyat kazı yapılarak alandan uzaklaştırıldı. Öte yandan ana hat ve otomatik yağmurlama sulama yöntemi (spring) için Q75, Q63 ve Q20’lik 7000 metre boru, 500 adet spring, 2 bin 500 metre kablo, 26’şar adet vana kutusu, 2 küresel vana, 2 selenoid vana ve 2 bin adet fitings malzeme kullanıldı. Ayrıca alana, 500 metreküp temiz bitkisel toprak ve 5000 metrekare rulo çim serildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yaptığı çalışmalar sonucunda, alanlara serilen hazır kalıp rulo çimler, bahçelerde, açık spor alanlarında, parklarda ve peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Ekipler tarafından çim tohumlarını alıp toprağı belleme, tohumları ekme, filizlendirme süreçlerini bekleme gereği duymadan yeşil alanlar hazır rulo çimle düzenleniyor. Yapım işleri sonrasında hazır rulo çim kullanarak tüm süreç daha pratik hale geliyor. Ekipler, Otomatik Yağmurlama(Spring) Sulama Yöntemi’ni ise, yeşil alanlarda su konusunda daha tasarruflu ve maksimum verimde kullanmak, çim ekiminde kaymak tabakası nedeniyle tohumun çıkmama riskini ortadan kaldırmak amacıyla kullanıyor.

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İHA

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