Büyükşehirden arsa, işyeri ve akaryakıt istasyonu ihaleleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 1 adet konut alanı arsası ve Şeker Mahallesi'nde bulunan 6 adet dükkn ile Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası ihale ile satılacak.

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  • 22.02.2022 10:02
  • Güncelleme: 22.02.2022 10:30
Büyükşehirden arsa, işyeri ve akaryakıt istasyonu ihaleleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi’nde bulunan 1 adet konut alanı arsası ve Şeker Mahallesi’nde bulunan 6 adet dükkân ile Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi’nde bulunan 1 adet konut alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince yapılacak ’Kapalı Teklif Usulü’ ihale ile satışa çıkacak. İhale, 1 Mart 2022’de saat 14.00’te Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. Yine Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi’nde bulunan 6 adet dükkân, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile tek tek satılacak. İhale, 1 Mart 2022’de saat 14.10’da Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası yapılacak ’Kapalı Teklif Usulü’ ihale ile satılacak. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa çıkacak.

İhale, 8 Mart 2022’de saat 14.00’te Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. İhale ile ilgili tüm detaylar www.kayseri.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.

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İHA

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