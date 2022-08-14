Büyükşehir Yeşil Alan Çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin güzelleşmesi, daha konforlu ve daha düzenli hale gelmesi için yaptığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerince, çevre dostu projeler çerçevesinde yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu.

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  • 14.08.2022 14:51
  • Güncelleme: 14.08.2022 19:22
Büyükşehir Yeşil Alan Çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin güzelleşmesi, daha konforlu ve daha düzenli hale gelmesi için yaptığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerince, çevre dostu projeler çerçevesinde yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde şehirde mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliğine ve bu hizmetlere yenilerini ekleyerek Kayseri’ye hizmet etmeye devam ediyor. Buna göre Yeşil Mahalle’den Oymaağaç Zafer Caddesi’ne kadar devam eden 10 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarı kanal kenarına gidiş ve dönüş olarak yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu. Öte yandan, birinci etap, Yeşil Mahalle’den, Şehir Hastanesi kavşağına kadar 6 kilometre gidiş ve 6 kilometre dönüş hattında, altyapı çalışmaları çerçevesinde 12 kilometrelik 125’lik ana hat borusu ve derin kuyu dalgıç pompa sistemi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2 kilometrelik bölümünde ise otomatik sulama sistemi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, şehrin park ve bahçelerle donatılmasına, ayrıca tüm yeşil alanların cıvıl cıvıl bir görsellik sunmasına çok önem veriyor. Alanda 4 kilometrelik bölümde fidan ve süs bitkilerinin budanması, bakımı, çim biçme, arazözle sulama ve diplerinin çapalanması çalışmaları devam ederken, tüm bu hizmetler ve çalışmaların yanında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yeşil alanlara bin 200 gümüş ıhlamur ve 100 adet mavi ladin fidanı dikildi.

Ayrıca toprak tesviyesinin bitimiyle beraber, 12 kilometrelik uzunluktaki bulvara, püskürtme yöntemi ile çim ekilecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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