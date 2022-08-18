Büyükşehir Spor A.Ş.'den 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar çerçevesinde düzenleyeceği Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası kayıtları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kente kazandırdığı spor tesisleri ile bu tesislerde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası düzenliyor. Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nde düzenlenecek tenis turnuvası kayıtları sürüyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ağustos 2022 Salı günü sonra erecek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası kayıtları için son tarih 19 Ağustos 2022 Cuma günü olarak belirlendi.

16 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz katılım sağlayabileceği tenis turnuvası kontenjanları 64 erkek, 32 kadın sporcu ile sınırlı tutuldu. Dereceye giren katılımcılara hediye çeki takdim edilecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası’na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0 545 239 40 83 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi edinebilecek.