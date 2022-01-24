Büyükşehir Spor A.Ş. miniklerle buluşuyor

Kayseri'ye sporu sevdiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış demeden etkinlik ve faaliyetlerini sürdürüyor. Çocuklara sporu sevdirerek, bir yaşam şekli olarak benimsetmeyi amaçlayan Spor A.Ş. AVM Lansman Etkinlikleri kapsamında hafta sonları miniklerle buluşuyor.

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  • 24.01.2022 11:48
  • Güncelleme: 24.01.2022 11:48
Büyükşehir Spor A.Ş. miniklerle buluşuyor

Kayseri’de çocuk, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştıran Spor A.Ş. nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek vatandaşların sağlığını gözetirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta çocuklar olmak üzere spora ve sporcuya özel önem vermeye devam ediyor.
Kayserililerin sporu bir yaşam şekli haline getirmelerine verdiği özel önem doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış demeden şehrin çeşitli noktalarında düzenlediği etkinlerde, çocuklara spor ve eğlenceyi bir arada sunuyor.
MİNİKLERİN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRDÜ

15-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Kayseri Park AVM, 22-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Kaysermall AVM’de gerçekleşen etkinliklerde tesisler ve spor okullarının tanıtıldığı, spor dolu, eğlenceli aktivitelerle gün boyu hizmet sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. AVM Lansman Etkinlikleri sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. AVM Lansman günlerine 29-30 Ocak tarihlerinde Kumsmall AVM’de spor ve eğlencenin bir araya geldiği, gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer alacağı etkinlik ile devam edecek. Herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan, herkesin katılabileceği etkinlik 13.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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