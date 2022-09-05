Büyükşehir raylı sistem hattı, 48 kilometreye ulaşacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentte toplu ulaşım sistemini daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı, tamamlandığında raylı sistem hattı uzunluğunun 48 kilometreye ulaşacağı Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı ve Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı projelerinde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.

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  • 05.09.2022 10:01
  • Güncelleme: 05.09.2022 10:17
Büyükşehir raylı sistem hattı, 48 kilometreye ulaşacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentte toplu ulaşım sistemini daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı, tamamlandığında raylı sistem hattı uzunluğunun 48 kilometreye ulaşacağı Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı ve Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı projelerinde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, ulaşımdan altyapıya, turizmden sağlığa, eğitimden spora hemen her alanda yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşarak, merkez ve kırsalda tüm Kayserililere dokunabilmek ve kaliteli hizmet götürebilmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek birçok proje Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir hayata geçirilirken, raylı sistem ağını genişletip geliştirerek şehrin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak tramvay hatlarında devam eden çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedildi.

Raylı sistem hatlarındaki hummalı çalışmalar hakkında son durum değerlendirmesinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Anafartalar - Şehir Hastanesi - Mobilyakent Tramvay Hattı’mızda çalışmalar hız kazanmış durumda. Hat boyunca yer alacak istasyonların kurulum işlemleri ve güzergâhtaki yolun asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnşallah Eylül ayı sonunda bu hattımızda test sürüşlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı projesinin de hiçbir aksaklık söz konusu olmadan yürütüldüğünü belirterek, “Gelişen Talas bölgemizin ulaşım konforunu artıracak olan projemizde de çalışmalarımız sağlıklı şekilde sürüyor. İnşallah bu hattımızı da yılsonunda hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

2020 yılı Kasım ayında temeli atılan Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattında hummalı çalışmalar yürütülürken, 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projenin büyük bir bölümünün raylı sistem elektrifikasyon hatlarında kullanılan katener direği montajı ve elektrifikasyon hatlarının çekilmesi işlemi gerçekleştirilmesinin ardından istasyonların kurulum işlemlerine hız verildi. Ayrıca 7 kilometrelik raylı sistem hattının güzergâhındaki yolda asfalt yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapım çalışmaları yürütülen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının yanı sıra yılsonuna kadar hizmete sunulması planlanan Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hattında da Büyükşehir Belediyesi’nin hummalı ve özverili çalışmaları devam ediyor. Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergâh boyunca hizmet verecek raylı sistem hattında 9 adet yolcu istasyonu yer alıyor.

Çalışmaları devam eden her iki proje hizmet vermeye başladığında, şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hatları tamamlandığında kentin doğu batı yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan tramvay sistemi 48 kilometreye ulaşmış olacak.

Ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 175 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak. Genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı vatandaşlar şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacak.

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İHA

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