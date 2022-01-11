Büyükşehir kütüphanelerinden 2021'de 1 milyona yakın kişi faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 ayrı kütüphaneden 2021 yılında 1 milyona yakın vatandaş faydalandı. Bir yılda kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı toplam 896 bin 443 olarak gerçekleşirken, 283 bin 750 kişi de ödünç kitap aldı.

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma gayreti ile mevcut kütüphaneleri geliştiren ve yeni kütüphane projelerini ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kütüphaneler ile öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara nezih ve nitelikli kütüphane hizmetini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir genelinde bulunan 7 kütüphanede toplam 105 bin 212 basılı kitap, 22 bin elektronik kitap ve 3 bin de sesli kitap olmak üzere kütüphanecilik anlamında gerek konforlu bir donanıma sahip kütüphanelerde gerekse sanal ortamda her okuyucuya yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan kütüphanelerde 2021 yılı itibariyle üye sayısı 188 bin 594 kişi olurken, söz konusu yılda 37 bin 721 kişi de üye oldu. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ise toplam 896 bin 443 olarak gerçekleşirken, 2021 yılında 283 bin 750 kişi de ödünç kitap aldı. Sekizinci kütüphane olan çocuklara yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ise kısa zaman içinde faaliyete geçerek hizmetleri çocuk yaş gurubuna kadar sunmuş olacak. Ayrıca 1 milyon 260 bin metrekarelik Millet Bahçesi içerisine 5 bin 500 metrekarelik devasa kütüphane yapılacak.