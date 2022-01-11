Büyükşehir kütüphanelerinden 2021'de 1 milyona yakın kişi faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 ayrı kütüphaneden 2021 yılında 1 milyona yakın vatandaş faydalandı. Bir yılda kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı toplam 896 bin 443 olarak gerçekleşirken, 283 bin 750 kişi de ödünç kitap aldı.

PAYLAŞ
  • 11.01.2022 13:17
  • Güncelleme: 11.01.2022 14:24
Büyükşehir kütüphanelerinden 2021'de 1 milyona yakın kişi faydalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 ayrı kütüphaneden 2021 yılında 1 milyona yakın vatandaş faydalandı. Bir yılda kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı toplam 896 bin 443 olarak gerçekleşirken, 283 bin 750 kişi de ödünç kitap aldı.

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma gayreti ile mevcut kütüphaneleri geliştiren ve yeni kütüphane projelerini ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kütüphaneler ile öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara nezih ve nitelikli kütüphane hizmetini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir genelinde bulunan 7 kütüphanede toplam 105 bin 212 basılı kitap, 22 bin elektronik kitap ve 3 bin de sesli kitap olmak üzere kütüphanecilik anlamında gerek konforlu bir donanıma sahip kütüphanelerde gerekse sanal ortamda her okuyucuya yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan kütüphanelerde 2021 yılı itibariyle üye sayısı 188 bin 594 kişi olurken, söz konusu yılda 37 bin 721 kişi de üye oldu. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ise toplam 896 bin 443 olarak gerçekleşirken, 2021 yılında 283 bin 750 kişi de ödünç kitap aldı. Sekizinci kütüphane olan çocuklara yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ise kısa zaman içinde faaliyete geçerek hizmetleri çocuk yaş gurubuna kadar sunmuş olacak. Ayrıca 1 milyon 260 bin metrekarelik Millet Bahçesi içerisine 5 bin 500 metrekarelik devasa kütüphane yapılacak.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye 240 bin TL ceza

Tehlikeli ırk köpek besleyen 6 kişiye 240 bin TL ceza

Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi

Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi

83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler üşümemesi için çorap ördü

83 yaşındaki Zeliha teyze nöbet tutan askerler üşümemesi için çorap ördü

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisinde Sona Doğru

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisinde Sona Doğru

2021 yılında Kayseri'ye 5 milyarlık yatırım

2021 yılında Kayseri'ye 5 milyarlık yatırım

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,87 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,87 arttı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ERÜ Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi

ERÜ Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi

Ahmet Taş, insan hakları savunucularını anlattı

Ahmet Taş, insan hakları savunucularını anlattı

DAHA FAZLA
Talas Belediyesi'nin kütüphanesi yeniden 7/24 açık

Talas Belediyesi'nin kütüphanesi yeniden 7/24 açık

Hikmet Karaman: 'Önemli bir deplasmana gideceğiz'

Hikmet Karaman: 'Önemli bir deplasmana gideceğiz'

Başkan Büyükkılıç liselilerle tecrübelerini paylaştı

Başkan Büyükkılıç liselilerle tecrübelerini paylaştı

Talas'ta, '1 Kazanda 3 Kepçe' kitabı tanıtıldı

Talas'ta, '1 Kazanda 3 Kepçe' kitabı tanıtıldı

Kayseri MÜSİAD'da bayrak değişimi: Ferhat Akmermer şube başkanı oldu

Kayseri MÜSİAD'da bayrak değişimi: Ferhat Akmermer şube başkanı oldu