Büyükşehir kütüphanelerinde çay, çorba ve internet ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent yöneticileri olarak Kayseri'de gençlere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden yararlanan gençler için sıcak çorba ikramı yapılırken, kütüphanelerde çay ve internet de ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

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  • 09.09.2022 11:31
  • Güncelleme: 09.09.2022 11:40
Büyükşehir kütüphanelerinde çay, çorba ve internet ücretsiz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent yöneticileri olarak Kayseri’de gençlere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden yararlanan gençler için sıcak çorba ikramı yapılırken, kütüphanelerde çay ve internet de ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde şehirde gençler ve öğrenciler için gençlik faaliyetlerine hizmet edecek etkinlikler düzenliyor. Buna göre Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde yıllardır yürütülen ‘sıcak çorba’ hizmeti Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile Merkez ve Şehir Kütüphanelerinde de uygulamaya konuldu. Öte yandan eğitim ve öğretime büyük katkı sağlayan kütüphanelerde sıcak çorbanın yanı sıra çay ve internet de ücretsiz.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 150’nci yılda 150 Proje’ hedefleri doğrultusunda kütüphaneler kenti yapma yönünde gayret gösterdiklerini ve kentte kazandırılan kütüphanelerde gençlerin daha konforlu ve rahat olmaları adına bu uygulamalarını koyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin hem geleceklerini, hem de eğitim hayatlarına önemli katkılar sağlayacak birçok çalışma yapıyoruz. Bizim önceliğimiz kentimizde 7’den 70’e kaliteli hizmetler sunmak. Bu çerçevede gece gündüz demeden bunlara destek veriyoruz. Sıcak çorba ikramımızı Erciyes Üniversitesi’nde yıllarca sürdürdüğümüz bir gelenek ve artık diğer üniversitelerimizde, ayrıca artık merkez ve şehir kütüphanelerimizde de bu gelenek sürüyor. Sıcak bir çorbayla güne başlayın. Doya doya kütüphanelerimizdeki ücretsiz interneti de yapacağınız tüm araştırmalarınız için kullanın. Bizler yerel yöneticiler olarak gençlik proje ve faaliyetlerine hizmet etmeye devam edeceğiz.”

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İHA

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