Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, çocuklar ve yetişkinlere yönelik 2022-2023 yılı kış kursları düzenliyor. 9-15 yaş arası çocuklar ile 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin katılabileceği, bağlamadan kemana, neyden tiyatroya çeşitli branşlarda eğitim verilecek kurslara kayıtlar 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

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  • 01.10.2022 13:29
  • Güncelleme: 01.10.2022 16:41
Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, çocuklar ve yetişkinlere yönelik 2022-2023 yılı kış kursları düzenliyor. 9-15 yaş arası çocuklar ile 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin katılabileceği, bağlamadan kemana, neyden tiyatroya çeşitli branşlarda eğitim verilecek kurslara kayıtlar 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşları ile vatandaşa hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, konservatuarı marifetiyle çok sayıda enstrüman ve çeşitli sanat dalında eğitimleri içeren 2022-2023 yılı kış kursları düzenliyor.

İki kategoride düzenlenecek kış kursları çerçevesinde 9-15 yaş arası çocuklar, bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt branşlarına kayıt yaptırabilecekken, 16 yaş ve üzeri yetişkinler ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, klarnet, ney, piyano, resim, şan, ud, tiyatro, yan flüt, Türk Sanat Müziği korosu, Türk Halk Müziği korosu, tasavvuf korosu, Türk Sanat Müziği Kent Korosu dallarındaki kurslara kayıt yaptırabilecek.

9-15 yaş arası çocuklar için kurs günleri hafta sonu sabah ve öğle grupları şeklinde planlanırken, 16 yaş ve üzeri yetişkinler için ise hafta içi öğle ve akşam grupları şeklinde planlandı. Başvuruları 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 yılı kış kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 2 adet fotoğraf, 1 adet kimlik fotokopisi ile Merkez Konservatuar’dan 15 Ekim Perşembe gününe kadar 300 TL kayıt ücreti ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

Kurslar ve kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi 0 352 232 20 40 - 0 352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden alınabilecek.

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İHA

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