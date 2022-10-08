Büyükşehir, Kayseri'yi dünyaya izleten turistik kameralara yenilerini ekledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri ve şehrin turizm değerlerini dünyaya tanıtmak için uygulamaya koyduğu turistik kameralara yenilerini ekledi.

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  • 08.10.2022 10:26
  • Güncelleme: 08.10.2022 10:47
Büyükşehir, Kayseri'yi dünyaya izleten turistik kameralara yenilerini ekledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri ve şehrin turizm değerlerini dünyaya tanıtmak için uygulamaya koyduğu turistik kameralara yenilerini ekledi.

Kayseri’yi canlı yayın ile şehir ve ülke dışındaki hemşehrileri başta olmak üzere tüm dünyaya kameralar aracılığı ile tanıtan ve gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilgi gören uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve yaygınlaştırmayı sürdürdüğü, şehir merkezinde 32, Erciyes Kayak Merkezi’nde 9 olmak üzere toplam 41 turistik kamera uygulaması ile kent tanıtımı ve turizmine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin güzelliklerini, kendine özgü özelliklerini dünyaya açıyor.

Kayseri’nin tanıtımı ve turizminde adeta lokomotif olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turistik kamera hizmeti insanlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Hem şehir içi, hem de şehir ve ülke dışından günlük toplam ortalama 1,5 milyon izleyiciye sahip uygulama şehrin tanıtımına, turizmine büyük katkı sağlarken, gurbetçi vatandaşların da memleket hasretini dindirmesine kısmen de olsa destek oluyor.

‘Osmanlı Sokağı’, ‘Hulusi Akar Cami’, ‘Cumhuriyet Meydanı 2’ ve ‘Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ne de yerleştirilen turistik kameralar ile Cumhuriyet Meydanı, Valilik, Kayseri Kalesi, parklar, Talas Paraşüt İndirme Alanı, bulvarlar, Anadolu Harikalar Diyarı, hayvanat bahçesi, kavşaklar, Hunat, Talas, türbe, tepe gibi mekânların yanı sıra Erciyes Tekir Yaylası, kayak merkezi gibi turizm merkezlerinin de canlı gösterimi gerçekleştiriliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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