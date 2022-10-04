Büyükşehir KAYMEK'ten bir ilk daha: 'Yüz yüze KPSS lisans kursu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kurslarda markalaşmış, yeniliklerin öncüsü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bir ilke daha imza atıyor. Kurs ve eğitimleriyle binlerce Kayseriliye dokunan KAYMEK, yoğun istek üzerine ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans Hazırlık Kursu düzenliyor.

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  • 04.10.2022 10:56
  • Güncelleme: 04.10.2022 11:07
Büyükşehir KAYMEK'ten bir ilk daha: 'Yüz yüze KPSS lisans kursu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda markalaşmış, yeniliklerin öncüsü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bir ilke daha imza atıyor. Kurs ve eğitimleriyle binlerce Kayseriliye dokunan KAYMEK, yoğun istek üzerine ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans Hazırlık Kursu düzenliyor.

Düzenlediği mesleki eğitimler ve kurslarla yediden yetmişe binlerce vatandaşın eğitim ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra istihdam konusunda da fırsatlar sunarak Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir KAYMEK, ilklere imza atmaya devam ediyor.

KAYMEK, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) eğitimlerinin yanı sıra yüz yüze eğitimleri çerçevesinde sahip olduğu kurs çeşitliliğine vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Tüm öğrencilere yönelik okula yardımcı kurslar ve sınavlara yönelik hazırlık kursları düzenleyen KAYMEK, online KPSS kurslarının ardından yüz yüze KPSS Lisans Hazırlık Kursu kayıtlarını da başlatarak memur adaylarına ücretsiz hizmet sunuyor.

İnternet üzerinden kayıtları alınmaya başlanan KPSS kursu, KAYMEK Erciyes, KAYMEK Köşk ve KAYMEK TOKİ Tesisleri’nde ücretsiz şekilde yüz yüze eğitim şeklinde planlandı. KAYMEK, böylelikle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bir ilke daha imza atmış oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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