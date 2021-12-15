KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile anne babalar için 0-8 Yaş İlk Yardım Eğitimi Kursu düzenliyor.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 12:01
KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile anne babalar için 0-8 Yaş İlk Yardım Eğitimi Kursu düzenliyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile anne babalar için 0-8 Yaş İlk Yardım Eğitimi Kursu düzenliyor.

Şehrin ve gönüllerin doktoru Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç idaresindeki Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmeti ve yatırımlarının yanı sıra vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirirken, çeşitli eğitimler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile bebekleri ve çocukları zararlı etkenlere karşı korumak, acil durumlarda hayat kurtaran ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla KAYMEK Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurs planlaması yaptı.

SOSYAL FARKINDALIK OLUŞTURACAK PROJEDE TOPLAM 18 SAAT EĞİTİM

‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ sloganına uygun bir anlayışla hizmetine yeni kurs branşları ile devam eden Büyükşehir KAYMEK, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ilk yardım eğitim kursları ile her yaş grubundan vatandaşın yanında olduğunu gösteriyor. Büyükşehir KAYMEK’in ilk yardım konusunda salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 13.30-16.00 arasında eğitim verecek. Haftanın 3 günü olacak eğitim, toplam 18 saat sürecek.

İLK YARDIM KONUSUNDA KAPSAMLI KURS

0-1 yaş grubunda olan bebeklerin karşılaşabilecekleri acil durumlarda doğru müdahaleleri yapmak ve soğukkanlılıkla pratik etme ile 1-8 yaş grubundaki çocuklara yönelik temel ilk yardım bilgilerinin anlatıldığı kursta, ‘temel yaşam desteği, boğulmalar, kanamalar, yanık-donma, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, göz-kulak-buruna yabancı cisim kaçması, ateşli bebeğe yaklaşım, alerjik reaksiyonlar’ gibi konulara yer verilecek.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret