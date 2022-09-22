Büyükşehir KAYMEK'te bir ilk: 'Ortaöğretim KPSS Kursu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), binlerce insana dokunan kurs hizmetlerine aralıksız devam ediyor. KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimi ile tamamen ücretsiz sunulan kurslar çerçevesinde bir ilke imza atarak KPSS Ortaöğretim Sınavı (Genel Kültür-Genel Yetenek) kurs kayıtlarını başlattı.

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  • 22.09.2022 11:08
  • Güncelleme: 22.09.2022 12:47
Büyükşehir KAYMEK'te bir ilk: 'Ortaöğretim KPSS Kursu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), binlerce insana dokunan kurs hizmetlerine aralıksız devam ediyor. KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimi ile tamamen ücretsiz sunulan kurslar çerçevesinde bir ilke imza atarak KPSS Ortaöğretim Sınavı (Genel Kültür-Genel Yetenek) kurs kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime, öğrenmeye ve kişisel gelişime verdiği önem çerçevesinde on binlerce vatandaşa dokunan hizmetlere imza atan KAYMEK, öğrencilere destek olacak faaliyetlerine yenilerini ekliyor.

Bu çerçevede KAYMEK’in UZEM birimi ile ‘öğrenci dostu’ belediyecilik anlayışıyla ücretsiz kurs ve eğitimler düzenleyen Büyükşehir bir ilke imza atarak KPSS Ortaöğretim Sınavı (Genel Kültür-Genel Yetenek) kurs kayıtlarını başlattı. Memur olmak isteyen ortaöğretim mezunu vatandaşlara KPSS sınavı hazırlığında önemli bir destek sağlayacak kurs online şekilde gerçekleştirilecek.

KAYMEK’te bir ilk KPSS Ortaöğretim Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com internet adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca 0 352 337 3788 numaralı telefon üzerinden de detaylı bilgi alınabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in, yüz yüze ve online kursları ile öğrencilerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

İHA

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