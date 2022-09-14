Büyükşehir KAYMEK kurslarına 24 saatte 5 bin başvuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK), 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi’nde başlattığı kurs kayıtları kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 24 saatte 5 bin başvuru alındı.

3 Ekim’de başlaması planlanan ve 12 Eylül itibariyle açılan başvurulara ilk dakikalardan itibaren binlerce başvuru yapılan KAYMEK kursları vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nın kayıtları için ilk 24 saatte 5 bin kişi başvuru yaptı. 14’ü yeni olmak üzere 123 farklı branşta kültürel, sanatsal, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları düzenleyen ve yoğun talep gören KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri Kayseri’nin birçok noktasında 11 tesisle hizmetlerini yürütüyor. Geçekleştirdiği kurslar ve eğitimlerle toplumu eğitmeye, geliştirmeye destek olan KAYMEK’te kültür değerlerine yönelik sanat faaliyetleri icra edilerek ortaya konulan ürünler sayesinde de ekonomiye katkı sağlanıyor. Kursiyerlerin kişisel becerilerini geliştirmeyi, geleneksel el sanatlarını koruyarak daha iyi noktalara ve gelecek nesillere taşımayı, mesleki yeterlilikleri artırabilmeyi; özgüven sahibi, verimli, bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan KAYMEK, 2 aydan 9 aya kadar belirli periyodlarla Sanatsal Kurslar, Mesleki Eğitim Kursları ve Kişisel Gelişim Kursları düzenliyor. Düzenlediği kurslarla vatandaşların hayatına dokunan KAYMEK, herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke ediniyor. Sanat ve mesleki eğitim anlamında bireylerin becerilerini geliştirerek sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdama doğrudan veya dolaylı etki etmek amacıyla sözel ve uygulamalı branşlarda, halkın talepleri doğrultusunda kurslar düzenleyen KAYMEK, geleneksel el sanatlarından modern el sanatlarına, kişisel gelişim kurslarından mesleki eğitim kurslarına kadar birçok farklı branşta eğitim veriyor.

Tesislerinde bulunan sosyal donatılarla her kesimden insanı, kendilerini rahat ve huzurlu hissedecekleri ortamlarda ağırlayan KAYMEK, çağın ihtiyaçlarını gözeterek kurs çeşitliliğini sürekli yenilerken, bu kursları vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda sosyo-demografik verilere göre şekillendiriyor. Verilen eğitim sonrası kursu tamamlayan kursiyerlere bazı branşlarda katılım belgesi, bazı branşlarda da MEB onaylı Türkiye’nin her yerinde geçerli sertifika verilen KAYMEK kursları, yeni eğitim öğretim döneminde de vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

3 Ekim’de başlayacak olan Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarına www.kaymekonline.com adresinden başvurular devam ediyor.