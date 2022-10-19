Büyükşehir KAYMEK, 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yazarları ve yayınevlerini okuyucularla buluşturan 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda, Workshop, Yarışma ve Benim Şehrim Bilgilendirme stantları ve Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi ile yerini aldı.

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  • 19.10.2022 10:47
  • Güncelleme: 19.10.2022 11:11
Büyükşehir KAYMEK, 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yazarları ve yayınevlerini okuyucularla buluşturan 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda, Workshop, Yarışma ve "Benim Şehrim" Bilgilendirme stantları ve Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi ile yerini aldı.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği 5. Kayseri Kitap Fuarı dolu dolu 5 günü geride bırakırken, Büyükşehir Belediyesi fuarda yerini alan birimleri ile vatandaşlarla buluşuyor. Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerinin yanı sıra Büyükşehir’in mesleki eğitim ve kurslarda lider kuruluşu KAYMEK de Workshop, Yarışma ve "Benim Şehrim" Bilgilendirme stantları ile fuarda yerini aldı.

KAYMEK ayrıca Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi ile de fuarda Kayserililere hizmet veriyor. ‘Hayatınıza dokunmak için buradayız’ sloganı ile stant açan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ‘Size anlatacak ’sizin için’ projelerimiz var’ etkinliğinin yanı sıra vatandaşları dinliyor.

Dopdolu bir etkinlik programıyla 14 Ekim’de açılan 5. Kayseri Kitap Fuarı, 23 Ekim tarihine kadar Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde Kayserilileri bekliyor.

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İHA

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