Büyükşehir itfaiyesi, deprem bölgesinde yardıma koştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gece boyu ekiplerden sık sık bilgiler alarak, konuyu bizzat takip etti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4.9 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden etkilenen bölgede 8 araç 25 personel ile çalışmalarını yürüttü.

İTFAİYE, DEPREMDEN ETKİLENEN 29 NOKTADA GÖREV BAŞINDA

Deprem sonrasında Kayseri Büyükşehir İtfaiye ekipleri Sarıoğlan ilçesinde 21, Bünyan ilçesinde 6, Kayseri merkezde 2 adreste olmak üzere toplam 29 noktada depremden etkilendiğini belirten vatandaşlara ulaştı. Hasar oluşan evlerde gerekli çalışmaları yürüten Büyükşehir İtfaiye ekipleri, depremden dolayı hafif yaralanan vatandaşlara da müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı, küçük çaplı yaralanma ve maddi hasarların meydana geldiği depremden etkilenen bölgelerde, vatandaşlara destek olan Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli, hasar tespit çalışmalarını da gerçekleştirdi. Merkezde ise tüm ekipler her hangi bir olumsuz duruma karşı hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç da, deprem sonrası olay yerinde yaşananlarla ilgili gece boyu ekiplerden sık sık bilgiler alarak, konuyu bizzat takip etti.