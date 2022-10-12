Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa destek tutarı 24 milyon TL'ye ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yürütülen koyun dağıtımından tohum desteğine, traktör dağıtımından tarımsal makinalara kadar hayata geçirilen çalışmaların toplam tutarı 224 milyon TL’ye ulaştı.

Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında ilçelerin tamamına yönelik yatırımlar ve hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu çerçevede çiftçiye ve besiciye büyük destekler veriyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’de tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere yönelik desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Bizler büyük, küçük eksik demedik ve ilçelerimizin, çiftçi kardeşlerimizin tarım ve hayvancılık ile ilgili tüm isteklerini, eksikliklerini yakından takip edip, gidermeye çalıştık. Bu çerçevede, koyunlar artıyor, meralar şenleniyor projesi çerçevesinde 16 ilçede bir aileye 19 adet koyun, 1 adet koç olmak üzere 215 aileye 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Bu projeye toplam 17. 5 milyon TL harcanmıştır” dedi.

Ayrıca çiftçilerin tohum ihtiyacını karşılamak ve ekilen arazi miktarını artırmak için 34. 5 milyon TL maliyetli aspir, nohut, buğday gibi toplam 3 bin 635 ton tohum desteği yapıldığını ifade eden Büyükkılıç üreticilere, toplam 3 milyon TL harcanarak, 2 bin 640 adet arı kolonisi desteğinin de sağlandığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere ilçe ziraat odalarına 11 milyon TL bedelle 11 adet traktör alındığını vurgulayarak, bunun yanı sıra 8 milyon TL’lik Anıza Ekim Mibzeri, Sabit Sellektör, Taş Toplama Makinası, Katı Gübre Dağıtma Makinası, Kompost Karıştırma Makinası, Süt Tankı, Gacer Buğdayı Un Değirmeni gibi çeşitli makine ve ekipmanın alınmış olup çiftçilerimizin kullanımına sunulduğunu söyledi.

ÜRETİCİYE 6 MİLYON TL’LİK SU FATURASI DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması kararı alındığını hatırlatan Büyükkılıç, bu çerçevede üreticiye sağlanan desteğin tutarının 6 milyon TL olacağını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TARIMSAL ÜRETİM TESİSLERİ

Başkan Büyükkılıç, tarımsal üretim desteklemeleri çerçevesinde, 3 milyon TL’lik Aspir Soğuk Sıkım Yağ Üretim Tesisi, Ayçekirdeği Kurutma Tesisi, Çömlek Peyniri Üretim Tesisi, Çerkes Peynir Üretim Tesisi ve Kadın Kooperatif Üretim Tesisi kurulduğunu söyledi.

Büyükkılıç, yapılan diğer yatırımları da şu şekilde anlattı:

“Felahiye Toplu Ahır Tesis yapılmış olup toplam 20 milyon TL harcanmıştır. AR-GE çalışmaları çerçevesinde İklim Değişikliği Kuraklıkla Mücadele Projesi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Geliştirme Projeleri, Seracılık, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ve Güneş Enerji Santrali Epçe Sulama Kooperatifine bu çerçevede toplam 8 milyon TL harcanacaktır. İlimizde 80 adet sulama tesisi yapılmış ve 90 bin dekar arazi, yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile sulamaya açılmıştır. Toplam 90 milyon TL harcanmıştır.”

Kış aylarında kar ve yağmur sularının depolanarak yaz aylarında hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan içme suyu tesisleri yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, bu çerçevede 12 milyon TL maliyetle 4 bin adet saç sıvat alındığını, 290 mahallede dağıtımının yapıldığını ifade ederek, ayrıca 230 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldığına ve 45 mahalleye 65 adet beton sıvat yapıldığına vurgu yaptı.

Büyükkılıç, son olarak ilçelerde atıl duruma düşmüş bakım onarım isteyen tesislerin bakım ve onarımının yapılarak çiftçilerin hizmetine tekrar sunulduğunu, bu çerçevede 11 milyon TL harcama yapılarak 250 mahallede bakım onarım çalışması yapıldığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanına toplam 224 milyon TL’ye ulaşan destek verildiğini, üretimi artırmak, göçü azaltmak için bu alanda çalışmaların tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.