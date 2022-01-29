Büyükşehir'in son teknolojik durakları memnuniyetle karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen yolcuların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerini kullanabilmeleri için faaliyete geçirdiği 'kapalı durak' projesi, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

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  • 29.01.2022 11:20
  • Güncelleme: 29.01.2022 11:33
Büyükşehir'in son teknolojik durakları memnuniyetle karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen yolcuların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerini kullanabilmeleri için faaliyete geçirdiği ‘kapalı durak’ projesi, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. toplu taşıma aktarma duraklarında kurduğu son teknolojik kapalı duraklarla, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amaçlanırken, ısıtma sistemi, şarj üniteleri, internet imkânının yanı sıra WC’si bulunan kapalı duraklar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, “Malum Türkiye genelinde aktarma istasyonlarıyla toplu taşıma yapılıyor ama bir de kaliteli hizmet yapmak var tabi ki. Biz elimizden geldiği kadar belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Kaliteli hizmet bu şekilde yapılıyor. Sensörlü, kameralı, güvenlik sistemli, ısıtmalı bekleme salonları yapıldı. Memnunuz, bundan iyisi olur mu diye sorduğumuzda tabi ki iyi olabilir ama biz belediyemizden memnunuz. Her şey için çok teşekkür ederiz kendilerine” ifadelerini kullandı.

Kapalı durağı kullanan başka vatandaş ise otobüsün hareket saatine kadar kapalı durak içerisinde sıcak ortamda beklediklerini söyleyerek, yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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İHA

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