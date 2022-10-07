Büyükşehir'in ödüllü projesi Değer Gençlik'te yeni eğitim öğretim yılı dersleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi'nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı dersleri başladı.

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  • 07.10.2022 10:44
  • Güncelleme: 07.10.2022 10:52
Büyükşehir'in ödüllü projesi Değer Gençlik'te yeni eğitim öğretim yılı dersleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı dersleri başladı.

KAYMEK tarafından ’Değer Gençlik, Gençliğe Değer’ sloganıyla geçtiğimiz dönem hayata geçirilen Değer Gençlik Projesi, bu dönem de yoğun ilgi görüyor. 9. 10. ve 11. sınıfta eğitim gören gençler, toplam 396 saati bulacak eğitimlerde, hemen her alanda kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

KAYMEK, alanında uzman eğitmenlerle ve yenilenen içerikleriyle Kişisel Gelişim Atölyesi, Teknofen Atölyesi, Çevrim içi Atölyesi, El Emeği Göz Nuru Atölyesi, Değerler Atölyesi ve Seçmeli Atölye olmak üzere 6 ayrı atölyede 26 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerle gençlerin geleceklerine değer katarak teknofest ruhunu diri tutuyor. Ders başı yapan 9. 10. ve 11. sınıfta eğitim gören öğrenciler, haftada iki gün yılda 396 saat ücretsiz olarak faydalanabilecekleri kurslara yoğun katılım gösteriyor.

KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde ‘Değer Gençlik’ ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçirerek gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağlamayı hedefliyor.

Ankara’da geçtiğimiz günlerde Tam Bana Göre Festivali, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Değer Gençlik’ projesinin kazandırdığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

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İHA

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Büyükşehir'in ödüllü projesi Değer Gençlik'te yeni eğitim öğretim yılı dersleri başladı

Büyükşehir'in ödüllü projesi Değer Gençlik'te yeni eğitim öğretim yılı dersleri başladı

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