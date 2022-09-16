Büyükşehir'in ödüllü Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplantı yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 300 milyon TL’lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükselirken, hak sahipleri için 20 Eylül’de toplantı yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü, Oruçreis Mahallesi’nde yaklaşık 360 bin metrekarelik alanda yapılan kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Oruçreis Projesi’nin Kayseri’de değişen, güzelleşen ve gelişen Kocasinan ilçesine çok yakışacağını belirtti. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’ne “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü kazandıran Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “120 bin metrekare bir inşaat sahasında yapılan çalışma. Bunun yarısı yeşil alan, 572 konut, ticaret alanı, camisi, sosyal donatılarıyla inşallah 2023 Nisan ayında tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edecek şekilde inşaatımız hızla devam ediyor. TOKİ’mize, kıymetli başkanımıza, değerli Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, dönüşüm çalışmasının süreçleri ile ilgili, hak sahiplerine 20 Eylül Salı günü saat 10:30’da Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirterek, kurada dairesi belirlenen hak sahiplerini toplantıya davet etti.

Başkan Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlandığında hak sahiplerinin yeşil alanları, sosyal donatıları ile birlikte ferah, yaşanabilir konutlara kavuşacağını da sözlerine ekledi.