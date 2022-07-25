Büyükşehir'in kültür turları, gurbetçilere Kayseri'yi tanıtıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması çerçevesinde, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gurbetçilere yönelik kültür turları sürüyor. Yeşilhisar ve İncesu'yu adeta keşfeden gurbetçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 25.07.2022 15:46
  • Güncelleme: 25.07.2022 18:13
Büyükşehir'in kültür turları, gurbetçilere Kayseri'yi tanıtıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması çerçevesinde, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gurbetçilere yönelik kültür turları sürüyor. Yeşilhisar ve İncesu’yu adeta keşfeden gurbetçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile hayranlık uyandıran doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Türkiye’ye örnek olacak faaliyet ve etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede düzenlediği Avrupa’daki gurbetçileri Kayseri’de buluşturan 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı çerçevesinde, kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini gurbetçilere tanıtan kültür turları düzenliyor. Gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği kültür turları gezileri Yeşilhisar ve İncesu ilçesi ile devam etti. Yeşilhisar ilçe sınırları içerisinde bulunan Soğanlı ve Erdemli Vadisi’ni gezen gurbetçiler Kubbeli Kilise ve taş evleri hayranlıkla inceledi. İncesu ilçesindeki tarihi mekânları da gezen gurbetçiler, bin 660 yılında Osmanlı veziri Merzifonlu Silahtar Mustafa Paşa tarafından külliye olarak yaptırılan ve içerisinde çarşı, medrese, hamam, cami ve dükkânları bulunan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Arasta Çarşısı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami ve tarihi Bulgurcu mahallesi gibi yapıları da yakından görme fırsatı bulan kültür turları katılımcıları Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması ve bu buluşma çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra kültür gezileri için de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

YOĞUN İLGİ GÖREN KÜLTÜR TURLARI SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin sahip olduğu tüm zenginlikleri tanıtma etkinliklerinden biri olan ve gurbetçilerden yoğun ilgi gören kültür turları Koramaz Vadisi, Kültepe Kaniş Karum, İncesu gibi çeşitli rotalarda sürecek. Geziler çerçevesinde 30 Temmuz saat 14.00’te Koramaz Vadisi Gezisi, 27 Temmuz saat 14.00’te Kültepe Kaniş Karum gezisi, 26 Temmuz saat 14.00’te İncesu gezisi ve 26, 28, 30, 31 Temmuz saat 10.00’da Kültür Yolu gezisi düzenlenecek.

Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak isteyen vatandaşlar tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan etkinlik alanında gezilere kayıt yaptırabilecek.

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İHA

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