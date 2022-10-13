Büyükşehir'in kardeş şehri Şuşa heyeti Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sayesinde Kayseri ile kardeş şehir olan Azerbaycan’ın Şuşa şehri heyeti, Kayseri’ye geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Valisi Maftun Abbasov’un başkanlığındaki heyeti, Kayseri havalimanında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları çiçeklerle karşıladı.

Kayseri ile Şuşa şehri arasında, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kardeş şehir olması oy birliği ile karara bağlanan sürecin sonunda adımlar atılmaya başladı.

Bu çerçevede Şuşa Valisi Maftun Abbasov, yardımcıları Laman Ayyubova ve Ismayil Ayyubov’un aralarında yer aldığı Şuşa heyetinden Kayseri’ye düzenlenen ziyarette, turistik Kayseri gezisi, Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve protokol imza töreni, kitap fuarı ziyareti ve diğer temasların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KARDEŞ ŞEHİR OLMAK İÇİN İMZALAR ATILACAK

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclisi oylaması ile kardeş şehir olması kararlaştırılan Azerbaycan’ın Şuşa şehri ile Kayseri arasındaki kardeşliğin resmiyet kazanması için imzalar atılacak. Heyet Başkanı Abbasov’un Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamda ziyaretinin de olacağı temaslar, protokol imza töreni ile son bulacak. Protokolde kardeş iki şehir arasında karşılıklı olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda iş birliği yapılması planlanıyor.

ŞUŞA HEYETİNE DOLU DOLU İKİ GÜNLÜK KAYSERİ PROGRAMI

Kayseri gezisi çerçevede ilk gün Selçuklu Müzesi, Kurşunlu Camii, Kayseri Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Şehir Kütüphanesi, Milli Mücadele Müzesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Erciyes gezisi yapılması planlanırken, Talas gezisi çerçevesinde ise Ali Saip Paşa Caddesi, Talas Sanat Galerisi, Ali Saip Paşa Cami, Yaman Dede Cami, Yaman Dede Konağı, Harman Meydanı, Talas Panaromik Seyir, Hocalı Parkı, Azerbaycan Kardeşlik Parkı ziyaretlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Şuşa heyetinin Kayseri ziyaretinde ikinci gün ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi makam ziyareti ile protokol imza törenine katılması, sonrasında ise bu yıl 5’incisi düzenlenen kitap fuarı açılış programı ziyareti öngörülüyor.