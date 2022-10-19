Büyükşehir'in heyecan dolu Tenis Defi Ligi'ne 200 sporcu katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen 200 sporcunun katılım sağladığı Tenis Defi Ligi heyecanı sona erdi. Heyecan dolu maçlara sahne olan müsabakaların sona ermesiyle ödüller sahiplerini buldu.

Kayserililerin sporla iç içe, sağlıklı bir şekilde yaşamalarına katkı sunmak amacıyla Spor A.Ş. marifetiyle tesislerinde düzenlediği kursların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 200 sporcunun katılımıyla Tenis Defi Ligi düzenledi. 2021 yılı sonunda tenis severlerin hizmetine sunulan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın prestijli projelerinden olan 2 ayrı Kapalı Tenis Kortu’nda heyecan dolu maçlarla 28 Mayıs 2022’de başlayan ve büyük heyecana sahne olan Tenis Defi Ligi, 15 Ekim 2022’de sona erdi. Sezon sonu turnuvasıyla ödüller sahiplerini bulurken, erkekler ve kadınlarda dereceye giren sporculara ödülleri Kapalı Tenis Kortu’nda yapılan törenle takdim edildi. Müsabakalar sonucunda kadınlarda, Esra Aksoy birincilik derecesi ile şampiyonluğu elde ederken, ikinci olan Serap Bulut Çöbden’in ardından Nimet Bali üçüncülüğe yerleşti. Erkeklerde ise Recep Özkalıpçı birinci, Korhan Özkalıpçı ikinci ve Ertuğrul Burak Sabuncu üçüncülük derecesi ile ligi başarıyla tamamladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu takdim etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da renkli görüntülere sahne olan Tenis Defi Ligi’ne katılan tüm sporculara teşekkür ederek, sporu hayatlarından asla çıkarmamaları tavsiyesinde bulunarak başarılarının devamını diledi.

Tenis Defi Ligi’ne katılan sporcular ise düzenlenen ligin yanı sıra şehre kazandırılan 2 ayrı kapalı tenis kortu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.