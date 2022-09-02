Büyükşehir'in dokuzuncu kütüphanesini 35 günde 53 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kenti kütüphaneler şehri yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği dokuzuncu kütüphane olan Erkilet Kütüphanesi, 35 günde 53 bin 364 kişiye hizmet verirken, 10 bin kişi de kütüphaneye üye oldu.

Kayseri modeli belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve bilim temelli toplumsal kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda kadim kentin farklı noktalarına yeni kütüphaneler kazandırmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki çalışmaları çerçevesinde 29 Temmuz’da Erkilet Kütüphanesi’ni gençlerin hizmetine sunmuştu. Hizmete girdiği günden bu yana kitapseverlerin akınına uğrayan Erkilet Kütüphanesi’nin 26 Ağustos’ta da resmi tanıtım töreni yapılmıştı.

Erkilet Kütüphanesi Tanıtım Töreni’ne sevinç ve coşkuyla katılan çocuklar ve gençler, kütüphaneye de yoğun ilgi gösterdi. Hizmete girdiği 29 Temmuz itibariyle 35 günde Erkilet Kütüphanesi’ne 10 bin kişi üye olurken, 53 bin 364 bin kişi de kütüphaneden faydalandı.

Büyükşehir’in dokuzuncu kütüphanesi olarak hizmete giren Erkilet Kütüphanesi, 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 800 kişilik kapasite, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmeti ile Kayserililerle buluştu.

Büyükşehir’in yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan diğer kütüphaneleri gibi Erkilet Kütüphanesi de kitapseverlerden tam not aldı.