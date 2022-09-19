Büyükşehir'in akıllı şehir uygulamaları bilim çevrelerinden övgü aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik konusunda gerçekleştirdiği uygulamaları konusunda bilim çevrelerinden övgü almayı başardı. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği akıllı şehircilik uygulamalarını örnek gösterdi.

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  • 19.09.2022 12:34
  • Güncelleme: 19.09.2022 14:07
Büyükşehir'in akıllı şehir uygulamaları bilim çevrelerinden övgü aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik konusunda gerçekleştirdiği uygulamaları konusunda bilim çevrelerinden övgü almayı başardı. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği akıllı şehircilik uygulamalarını örnek gösterdi.

Derginin son sayısındaki ‘İklim Değişikliği ve Akıllı Kentler’ başlıklı bilimsel makalede Türkiye’deki akıllı şehircilik faaliyetlerinde bulunan kentler ve icraatları incelenirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları da ‘iyi örnek’ olarak nitelendirildi. Daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmada övgü ile bahsedilen Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları, bu kez de bilim çevreleri tarafından övgüye layık bulundu. Hakemli olarak yayın hayatını sürdüren Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği uygulamalar hakkında; ‘Kayseri ilimizde, Akıllı Kavşak, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Akıllı Şehir Mobil Uygulaması iyi örneklerdir’ ifadesine yer verdi.

Dergide yayımlanan bilimsel makalede, iklim değişikliğinin akıllı şehircilik faaliyetleri çerçevesinde önlenmesine katkı sağlaması ele alınırken, Kayseri ile birlikte Türkiye’deki bazı kentlerin akıllı şehir uygulamaları aracılığı ile iklim değişikliğinin önüne geçilmesi noktasında iyi birer örnek olduğu aktarıldı.

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İHA

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