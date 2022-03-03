Büyükşehir'in 'Mutlu Evlilik Akademisi' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin aile kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulmasına destek vermek amacıyla düzenleyeceği 'Mutlu Evlilik Akademisi' eğitimleri başlıyor.

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  • 03.03.2022 14:33
  • Güncelleme: 03.03.2022 16:19
Büyükşehir'in 'Mutlu Evlilik Akademisi' başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin aile kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulmasına destek vermek amacıyla düzenleyeceği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimleri başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumsal değerlere, vatandaşların çok yönlü eğitim ve gelişimine önem vererek faaliyetlerini gerçekleştirirken, bünyesindeki KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi çalışmalarıyla ‘Aile Danışmanlığı, Öğrenci Rehberliği, Grup Rehberlikleri, Üniversite ve Lise Tercih Danışmanlığı, Kurumsal Seminerler, İlçe Seminerleri, Okul Seminerleri ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri’ gibi birçok konuda vatandaşlara sunduğu hizmetlerini sürdürüyor. Toplumun temel yapı taşı olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği aile kavramının sağlıklı bir şekilde kurulabilmesine ve evliliklerin uzun ömürlü olmasına katkı sunmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ’İyi Günde, Kötü Günde, Bir Ömür Birlikte’ sloganıyla ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimi düzenliyor. KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından, uzman aile danışmanlarınca verilecek, kontenjanlarla sınırlı eğitimler 5-12-19 ve 26 Mart tarihlerinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, 5 Mart saat 14.00’te başlayacak eğitimlerin ilk hafta programında ‘Kendini Tanıma, Eş Seçimi, Nişanlılık Aşaması’ başlığı altında, ‘hayat arkadaşımı nasıl seçerim’, ‘kendini tanıtma becerileri’, ‘eş seçimi ve beklentiler’ ile ‘evlenme isteği ve nedenleri’ konuları ele alınacak.

Mutlu Evlilik Akademisi Eğitimleri ile ilgilenen vatandaşların eğitimlere katılım ve içerikle ilgili detaylı bilgi için 0541 772 19 54 nolu telefon ile irtibat kurmaları gerekiyor.

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İHA

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