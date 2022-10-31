Büyükşehir Erciyes'te otel arsası satacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsası 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile satışa çıkarılacak.

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  • 31.10.2022 12:17
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:23
Büyükşehir Erciyes'te otel arsası satacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsası “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8386 ada 2 parselde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsası “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan ihalenin tarihi 1 Kasım 2022 Salı günü olarak belirlenirken, ihale ise saat 14.00’te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 1 Kasım 2022 Salı günü ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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