Büyükşehir'den Türkü gecesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği önem kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, ücretsiz düzenlenen 'Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri' ile türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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  • 21.02.2022 11:02
  • Güncelleme: 21.02.2022 11:10
Büyükşehir'den Türkü gecesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği önem kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, ücretsiz düzenlenen ‘Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri’ ile türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Geçtiğimiz yıl ’kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri’ dalında ödüle layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Başkan Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da birçok önemli etkinliğe imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ücretsiz gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri, sanatseverlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenen ve türkü severlerden yoğun ilgi gören konserde, birbirinden güzel türküler, sanatçı Namık Kemal Bilgin’in şefliğinde yankılanırken, koro üyeleri dinleyicileri mest etti.

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İHA

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