Büyükşehir'den tek tık ile online hizmetler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamaları çerçevesindeki çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kayseri.bel.tr adresine tek tıkla, kentteki hizmetlere kolaylıkla ulaşabiliyor.

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  • 04.09.2022 12:58
  • Güncelleme: 04.09.2022 14:40
Büyükşehir'den tek tık ile online hizmetler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamaları çerçevesindeki çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kayseri.bel.tr adresine tek tıkla, kentteki hizmetlere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları hayata geçirmeye ve vatandaşların yaşamını daha da kolaylaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sitesinde, yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları ile itfaiyeden kent bilgi sistemine, coğrafi bilgi sistemlerinden kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanı hizmete sundu. Büyükşehir, Dosya Paylaşım Platformu Bulut projesi, Kayseri Bilim Merkezi, Canlı Turistik Kameralar, Özel Hizmet ve Usta Platformu, Kayseri Kariyer Merkezi, İtfaiye Rapor Başvurusu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Şehir Kayseri projeleri ve Kayseri.com.tr gibi birbirinden önemli hizmetlerin kolaylıkla online ulaşılabileceği çalışmayı geliştirdi. Bu çerçevede, vatandaşlar, kayseri.bel.tr adresli web sitesinde ‘Online Hizmetler’ kısmına erişim sağlanarak, birçok önemli işlemi çevrimiçi olarak yapabiliyor.

Vatandaşlar tek tıkla, Büyükşehir’in bünyesindeki mühendisler tarafından yazılımı gerçekleştirilen “Bulut Kayseri” isimli dosya paylaşım platformuna, onlarca kamera ile canlı yayın yapılan Büyükşehir TV’ye, itfaiye rapor başvurusuna, özel sektörde, akademik araştırmalarda, kamu kurumlarında ve vatandaşlar tarafından oldukça yoğun olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne ve akıllı şehircilik projelerine kadar çok sayıda önemli ve anlamlı çalışmaya ulaşabilecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ‘TURİZM REHBERİ’ GİBİ WEB SİTESİ: KAYSERİ

Ayrıca Başkan Büyükkılıç’ın ‘Akıllı Şehir’ projelerinden olan kayseri.com.tr adresli internet sitesi, Kayseri hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yol gösteriyor. Site, Kayseri’deki doğal ve tarihi yerlerin yanı sıra şehre dair gastronomi, kültür ve turizme dair pek çok konuda adeta bir turizm rehberi gibi görev üstleniyor.

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İHA

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