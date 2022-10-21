Büyükşehir'den tarıma 34,5 milyon TL'lik tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa destek çerçevesinde 3 bin 700 ton tohum dağıtımı yaparak, tarıma yönelik 34,5 milyon TL'lik büyük bir destek verdiklerini belirtti.

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  • 21.10.2022 10:49
  • Güncelleme: 21.10.2022 11:03
Büyükşehir'den tarıma 34,5 milyon TL'lik tohum desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa destek çerçevesinde 3 bin 700 ton tohum dağıtımı yaparak, tarıma yönelik 34,5 milyon TL’lik büyük bir destek verdiklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticilerin desteklenmesine ve bu çerçevede ülke ekonomisine katkı sunmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toprağa sahip çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin arttırılması amacıyla tohum dağıtımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 14 milyon 400 bin TL’lik bin 830 çiftçinin faydalandığı, 95 bin dekarlık alana 2 bin 130 ton buğday tohumu, 10 milyon 700 bin TL’lik, 66 bin dekarlık alana 3 bin 300 çiftçinin faydalandığı 1000 ton yem bitkisi tohumu, 4,5 milyon TL’lik 610 çiftçinin faydalandığı 20 bin dekar alana 270 ton nohut tohumu, 3 milyon TL’lik 820 çiftçinin faydalandığı 40 bin dekar alana 200 ton aspir tohumu, 1 milyon 700 bin TL’lik 10 bin dekar alana 375 çiftçinin faydalandığı 96 ton korunga ve 200 bin TL’lik 1000 dekar alana 20 çiftçinin faydalandığı 4 ton yonca tohumu dağıttı. Toplam 6 bin 955 çiftçinin faydalandığı, 232 bin dekar alana ekim yapılan 3 bin 700 ton tohumların toplam maliyeti 34 milyon 500 bin TL oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, her zaman tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticilerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini ve destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üreticilere, çiftçi ve besicilere her türlü desteklerin süreceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gayreti emek ile özdeşleşmiş olan, elleri emek kokan çiftçilerimizin her daim yanında olmayı bir ödev biliyoruz, her konuda yanlarında olmak için adeta çırpınıyoruz” dedi.

Büyükkılıç, dağıtılan tohumla birlikte toprakların da bereketlendiğinin altını çizerek, “Bereketli topraklarımız, maharetli ve gayretli çiftçilerimizin elinde üretim mekânına dönüşüyor, türlü türlü bitkilerimiz, ürünlerimiz bu topraklarda bitiyor. Toprak gibi vefalı, verimli bir nimetimizi, onunla haşir neşir olan kadirşinas ve çalışkan çiftçimizi seviyoruz ve bu üretim sürecine dâhil oluyoruz, destek veriyoruz, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu hizmetlerin çiftçilere, besicilere hayırlı olmasını, ürünlerin bol kazançlı ve bereketli olmasını temenni etti.

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İHA

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