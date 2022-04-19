Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılının ilk 3 ayında 25 milyon TL'yi aşkın yaklaşık 3 bin ton tohum dağıtımı yaparak, tarıma yönelik büyük destek verdiklerini açıkladı.

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  • 19.04.2022 11:22
  • Güncelleme: 19.04.2022 11:24
Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılının ilk 3 ayında 25 milyon TL’yi aşkın yaklaşık 3 bin ton tohum dağıtımı yaparak, tarıma yönelik büyük destek verdiklerini açıkladı.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticilerin desteklenmesine, bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal hareketle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toprağa sahip çıkmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla tohum dağıtımı yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilk 3 ayda, 16 bin 956 TL maliyetle bin 413 ton yem bitkisi, 1 milyon 250 bin TL’lik bin 85 ton yazlık buğday, 3 milyon TL’lik 193 ton aspir tohumu, 2.5 milyon TL’lik 150 ton nohut tohumu, 1 milyon 677 bin TL’lik 93 ton korunga tohumu ve 12 bin TL’lik 4 ton kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıttı. 193 bin 843 dekar alana ekim yapılacak olan 2 bin 938 ton tohumların toplam maliyeti 25 milyon 395 bin TL olurken, Başkan Büyükkılıç, her zaman tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yanlarında olmayı sürdüreceklerini ve destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin de tarım ve hayvancılık konusunda kendi kendine yetecek seviyede olması gerektiğini ifade ederek, “Kendi kendimize yetebilmek için üretmemiz gerektiğini, başkasına muhtaç olmadan üretimin ne kadar önem taşıdığını biliyoruz. Çiftçi ve besici kardeşlerimize hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek” dedi.

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İHA

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