Büyükşehir'den Spor A.Ş. ve KAYTUR A.Ş. tesislerinde öğrencilere yüzde 25 indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlere yönelik destekleri çerçevesinde 18-25 yaş arası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.'ye ve Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş.'ye (KAYTUR) bağlı tesislerden yüzde 25 indirimli şekilde faydalanacak.

PAYLAŞ
  • 06.09.2022 10:35
  • Güncelleme: 06.09.2022 11:19
Büyükşehir'den Spor A.Ş. ve KAYTUR A.Ş. tesislerinde öğrencilere yüzde 25 indirim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere yönelik destekleri çerçevesinde 18-25 yaş arası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’ye ve Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş.’ye (KAYTUR) bağlı tesislerden yüzde 25 indirimli şekilde faydalanacak.

Üniversiteleri, kütüphaneleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile sunduğu imkânlarla, genç ve öğrenci dostu hizmet anlayışıyla Kayseri’yi eğitim merkezi yapma yönünde gayretlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde birbirinden önemli müjdeler açıklamıştı. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede 18-25 yaş arası öğrencilerin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’ye bağlı tesislerde ve KAYTUR A.Ş.’ye bağlı restoranlarda sunulan hizmetlerden yüzde 25 indirimli şekilde faydalanabileceği müjdesini verdi.

Büyükkılıç’ın müjdelerini duyurmasını ardından, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine özel Spor A.Ş.’nin 7 tesisinde, fitness, stüdyo, yüzme havuzu hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygulaması başladı. Yüzde 25 indirimden faydalanmak isteyen gençler, öğrenci belgesi ve kimliklerini ibraz ederek kayıt yaptırabilecek.

Gönül belediyeciliği çerçevesinde öğrencilerin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç’ın gençlere yönelik bir diğer hizmeti olan KAYTUR A.Ş.’ye bağlı restoranlardan yüzde 25 indirim uygulaması da öğrencilerden takdir topladı. Uygulama ile 18-25 yaş arasındaki öğrenciler, KAYTUR restoranlarından indirimli şekilde faydalanabilecek.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hipnoz Davası'nda 1 tahliye

Hipnoz Davası'nda 1 tahliye

Kayseri'de 2022 yılının ilk 8 ayında 68 bin 755 icra dosyası açıldı

Kayseri'de 2022 yılının ilk 8 ayında 68 bin 755 icra dosyası açıldı

Yeşilhisar'da muhtarlarla buluşan Büyükkılıç: 'Söz muhtarımızın'

Yeşilhisar'da muhtarlarla buluşan Büyükkılıç: 'Söz muhtarımızın'

Vali Çiçek: 'Okullarımızda ve çevresinde yaşanacak olumsuzluklara karşı her türlü tedbir alınmıştır'

Vali Çiçek: 'Okullarımızda ve çevresinde yaşanacak olumsuzluklara karşı her türlü tedbir alınmıştır'

Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi

Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dedeman Ortaokulu'nun yerine yeşil park alanı yapılacak

Dedeman Ortaokulu’nun yerine yeşil park alanı yapılacak

Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili yargılanan avukatlardan tutuklu M.Ö. tahliye edildi

Kayseri'de "hipnoz davası" ile ilgili yargılanan avukatlardan tutuklu M.Ö. tahliye edildi

DAHA FAZLA
Organize'de hırsızlık olayları artıyor

Organize'de hırsızlık olayları artıyor

O bölgede tarihi gelişme

O bölgede tarihi gelişme

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı İkiz: 'Hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor'

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı İkiz: 'Hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor'

60 yıllık Dedeman Ortaokulu yıkıldı

60 yıllık Dedeman Ortaokulu yıkıldı