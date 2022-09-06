Büyükşehir'den Spor A.Ş. ve KAYTUR A.Ş. tesislerinde öğrencilere yüzde 25 indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere yönelik destekleri çerçevesinde 18-25 yaş arası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’ye ve Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş.’ye (KAYTUR) bağlı tesislerden yüzde 25 indirimli şekilde faydalanacak.

Üniversiteleri, kütüphaneleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile sunduğu imkânlarla, genç ve öğrenci dostu hizmet anlayışıyla Kayseri’yi eğitim merkezi yapma yönünde gayretlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde birbirinden önemli müjdeler açıklamıştı. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede 18-25 yaş arası öğrencilerin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’ye bağlı tesislerde ve KAYTUR A.Ş.’ye bağlı restoranlarda sunulan hizmetlerden yüzde 25 indirimli şekilde faydalanabileceği müjdesini verdi.

Büyükkılıç’ın müjdelerini duyurmasını ardından, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine özel Spor A.Ş.’nin 7 tesisinde, fitness, stüdyo, yüzme havuzu hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygulaması başladı. Yüzde 25 indirimden faydalanmak isteyen gençler, öğrenci belgesi ve kimliklerini ibraz ederek kayıt yaptırabilecek.

Gönül belediyeciliği çerçevesinde öğrencilerin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç’ın gençlere yönelik bir diğer hizmeti olan KAYTUR A.Ş.’ye bağlı restoranlardan yüzde 25 indirim uygulaması da öğrencilerden takdir topladı. Uygulama ile 18-25 yaş arasındaki öğrenciler, KAYTUR restoranlarından indirimli şekilde faydalanabilecek.