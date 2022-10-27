Büyükşehir'den şehitler anısına 251 fidan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerle birlikte 2022 yılı sonbahar ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri çerçevesinde bin 100 adet fidan dikimi 15 Temmuz şehitleri anısına yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, 'Şehitlerimiz anısına 251 tane fidan diktik' dedi.

PAYLAŞ
  • 27.10.2022 10:45
  • Güncelleme: 27.10.2022 11:57
Büyükşehir'den şehitler anısına 251 fidan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerle birlikte 2022 yılı sonbahar ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri çerçevesinde bin 100 adet fidan dikimi 15 Temmuz şehitleri anısına yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Şehitlerimiz anısına 251 tane fidan diktik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından Sivas Yolu Kayseri İl Göç İdaresi önünde gerçekleşen fidan dikim törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir ve KAYMEK gençleri katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA 251 FİDAN

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, 15 Temmuz ruhunu yansıtmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Şehitlerimiz anısına 251 tane fidan diktik. Bu işi KAYMEK gençlerimizle beraber yaptık” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın daha yeşil bir Kayseri için gayret gösterdiğini ifade eden Öztürk, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımızın önderliğinde gençlere verdiğimiz, şehitlerimize verdiğimiz, vatanımıza, bayrağımıza verdiğimiz önemin bir gösteri olarak da burada sembolik olarak bir ağaç dikme töreni düzenledik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederken, ayrıca 15 Temmuz ruhunu yansıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Öztürk ayrıca Başkan Büyükkılıç adına KAYMEK personeline ve gençlere teşekkür ederek, şükranlarını sundu.

15 Temmuz şehitleri anısına gençlerle birlikte 2022 yılı sonbahar ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri çerçevesinde bin 100 adet fidan dikimi yapıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ulaşım AŞ güvenli ve konforlu ulaşım için otobüsleri denetliyor

Ulaşım AŞ güvenli ve konforlu ulaşım için otobüsleri denetliyor

Derde deva ıhlamur 400 TL'ye satılıyor

Derde deva ıhlamur 400 TL'ye satılıyor

ERÜ'de 'Tevfik İleri'yi Anlamak' Programı düzenlendi

ERÜ'de 'Tevfik İleri'yi Anlamak' Programı düzenlendi

ERÜ'de Mimari Taş Oymacılığı Programı Çoğaltıcı Etkinliği Düzenlendi

ERÜ'de Mimari Taş Oymacılığı Programı Çoğaltıcı Etkinliği Düzenlendi

ERÜ'de Mimari Taş Oymacılığı Programı Çoğaltıcı Etkinliği düzenlendi

ERÜ'de Mimari Taş Oymacılığı Programı Çoğaltıcı Etkinliği düzenlendi

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lens kullanımında hijyen önemli

Lens kullanımında hijyen önemli

Kocasinan Belediyesi'nin küçük dostlar çalışmalarına üniversiteli öğrencilerinden destek

Kocasinan Belediyesi'nin küçük dostlar çalışmalarına üniversiteli öğrencilerinden destek

DAHA FAZLA
Kayserispor'un kupa maçı 10 Kasım'da

Kayserispor'un kupa maçı 10 Kasım'da

Kayseri'de Curling Hakem Kursu düzenlenecek

Kayseri'de Curling Hakem Kursu düzenlenecek

Büyükşehir'den şehitler anısına 251 fidan

Büyükşehir'den şehitler anısına 251 fidan

Büyükkılıç'a PTT Başmüdürü Çalışkan'dan 182. yıl ziyareti

Büyükkılıç'a PTT Başmüdürü Çalışkan'dan 182. yıl ziyareti

Başkan Yalçın Türkiye'nin Turizm Ve Kültür Elçisi

Başkan Yalçın Türkiye'nin Turizm Ve Kültür Elçisi