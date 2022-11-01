Büyükşehir'den personele e-Devlet Kapısı hizmet sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerinin e-devletteki hizmet sayısını artırmak ve kamu kurumunun daha nitelikli kullanması amacıyla belediye personeline e-Devlet Kapısı sunumu gerçekleştirildi.

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  • 01.11.2022 15:25
  • Güncelleme: 01.11.2022 15:48
Büyükşehir'den personele e-Devlet Kapısı hizmet sunumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerinin e-devletteki hizmet sayısını artırmak ve kamu kurumunun daha nitelikli kullanması amacıyla belediye personeline e-Devlet Kapısı sunumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen hizmet sunumuna, Büyükşehir ve ilçe belediyelerde görevli personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, TURKSAT yetkilileri ile birlikte personele e-Devlet Kapısı ile ilgili bilgiler verildi.

Programda, e-Devlet Kapısı’nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi ile görev ve sorumluluğunun 2006 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TÜRKSAT’a verildiği, e-Devlet Kapısı’nın 18 Aralık 2008 tarihinde 22 e-hizmet ile kullanıma açıldığı ifade edildi.

2020 yılı itibariyle e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından koordine edildiğinin belirtildiği sunumda, e-devlet hizmetlerinin ortak bir noktadan kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğu platform olduğu anlatıldı.

Yapılan sunumda, katılımcılara kamu kurumunun daha nitelikli ve çok sayıda e-devlet hizmetini daha kısa zamanda gelişmesine katkıda bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Ayrıca programda, e-Devlet Kapısı’nın amacının kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenlik, tek noktadan ve etkin şekilde sunmak olduğu ifade edildi.

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İHA

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