Büyükşehir'den parklara masa, sandalye ve sallanan bank yerleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parklara bireysel masa ve sandalye ile ahşap sallanan bank yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu. Zarif dokunuşların yapıldığı parklar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

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  • 22.02.2022 11:03
  • Güncelleme: 22.02.2022 11:38
Büyükşehir'den parklara masa, sandalye ve sallanan bank yerleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parklara bireysel masa ve sandalye ile ahşap sallanan bank yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu. Zarif dokunuşların yapıldığı parklar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Günlük şehir hayatının içerisinde önemli bir yer tutan parklar ve yeşil alanlarda sürekli olarak iyileştirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından, bu kez de Büyükşehir Parkı’nda vatandaşların faydalanması için bireysel tek kişilik masa ve sandalye ile ahşap sallanan bank yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, şehirlerdeki dinlence ve doğa ile iç içe zaman geçirme mekânlarından parklarda insanların her türlü ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda parklarda bireysel olarak oturmak isteyen vatandaşları da düşünen Büyükşehir Belediyesi, diz üssü bilgisayar kullanmak veya yeme-içme ihtiyacı için kullanabileceği tek kişilik masa ve sandalye donanımı ekledi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kullanıma sunduğu yeni donanımları Büyükşehir Parkı’nın yanı sıra Gültepe, Kurşunlu ve Mimarsinan parklarına da kuracak. Bu kapsamda 2022 yılında söz konusu parklara 40 adet bireysel masa sandalye ile 100 adet de ahşap sallanan bank yerleştirilecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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