Büyükşehir'den mezarlıklarda bayram hazırlığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmalarına imkn tanıyor.

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  • 27.04.2022 11:06
  • Güncelleme: 27.04.2022 11:31
Büyükşehir'den mezarlıklarda bayram hazırlığı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmalarına imkân tanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini yapmaları için mezarlıklarda bir dizi tedbirler alırken, temizlik ve bakım onarım çalışması da yaptı. Belediye ekipleri tarafından Ramazan Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda geniş çerçeveli temizlik çalışması yapıldı.

Öte yandan Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi birçok çalışma yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek.

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İHA

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