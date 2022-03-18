Büyükşehir'den lise öğrencilerine anlamlı ve önemli seminer

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından lise öğrencilerine yönelik 'Zamanı Verimli Kullanma ve Bağımlılıkla Mücadele' konulu seminer düzenlendi.

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  • 18.03.2022 12:14
  • Güncelleme: 18.03.2022 12:41
Büyükşehir'den lise öğrencilerine anlamlı ve önemli seminer
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından lise öğrencilerine yönelik ’Zamanı Verimli Kullanma ve Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer düzenlendi.

Kayseri’de mesleki eğitim ve kurslarla yeniliklerin öncüsü ve yediden yetmişe binlerce vatandaşa hizmet veren KAYMEK A.Ş. etkinlik ve faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde ’Zamanı Verimli Kullanma ve Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer gerçekleştirildi. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman eğitmen ve danışmanlarınca lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen seminerde gençlerin zamanı verimli kullanabilmeleri için çeşitli yöntemler anlatıldı. Öte yandan bağımlılıkla mücadele konusunda da bilimsel veriler ışığında önemli bilgiler sunuldu.

‘Hayatınıza dokunmak için buradayız’ sloganıyla düzenlenen seminere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

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İHA

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