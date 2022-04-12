Büyükşehir'den ikinci 'Yarı Maraton' geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı.

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  • 12.04.2022 12:54
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:06
Büyükşehir'den ikinci 'Yarı Maraton' geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Proje çalışmaları çerçevesinde spor projeleri arasında yer alan ve kentte geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen yarı maratonu bu yıl yeniden gerçekleştirilecek.

Kayıtları başlayan ve 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, farklı uzunluklardaki parkurlarda katılımcılara, unutulmaz bir deneyim kazandırıyor. Spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından, Kayseri’de maratonun da gelenekselleşmesi için, sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye’yi spora teşvik etmeyi planlıyor.

Kayseri Yarı Maratonu, her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporsever katılmıştı. Yarı Maraton’da, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Gaziantep ve Mardin gibi ülkenin dört bir yanından elit sporcular da yer almıştı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na kayıtlar https://www.kayseriyarimaratonu.com adresli web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında geniş bilgi de sitede yer alıyor.

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İHA

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