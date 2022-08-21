Büyükşehir'den İhale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 12 adet arsa hem 'Açık Teklif Usulü' hem de 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

PAYLAŞ
  • 21.08.2022 14:04
  • Güncelleme: 21.08.2022 14:25
Büyükşehir'den İhale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 12 adet arsa hem ’Açık Teklif Usulü’ hem de ’Kapalı Teklif Usulü’ ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Melikgazi ve Kocasinan’da 5 ticaret, 2 konut, 1 küçük sanayi arsası olmak üzere toplam 8 adet arsa Açık Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılırken, yine Melikgazi ve Kocasinan’da bulunan 1 ticaret, 1 sanayi, 1 küçük sanayi, 1 konut arsası olmak üzere toplam 4 adet arsa ise Kapalı Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan her iki ihalenin tarihi 23 Ağustos 2022 Salı günü olarak belirlenirken, Melikgazi ve Kocasinan’daki 8 adet arsa ihalesi saat 14.15’te, Melikgazi ve Kocasinan’da bulunan 4 adet arsanın ihalesi ise saat 14.00’te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek iki ihale için son müracaat, 23 Ağustos 2022 Salı günü ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Kayserispor kadrosu belli oldu

Kayserispor kadrosu belli oldu

7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Sirk kapılarını açıyor

Sirk kapılarını açıyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den İhale

Büyükşehir'den İhale

Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

20 göçmen tutuklandı

20 göçmen tutuklandı

Kayseri amatör sporuna büyük destek

Kayseri amatör sporuna büyük destek

Çöp transfer merkezi ihale aşamasında

Çöp transfer merkezi ihale aşamasında