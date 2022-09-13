Büyükşehir'den hasta yakınlarına otel konforunda misafirhane

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilecek, sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakınları Misafirhanesi'nde son aşamaya gelindiğini söyledi.

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  • 13.09.2022 09:52
  • Güncelleme: 13.09.2022 10:35
Büyükşehir'den hasta yakınlarına otel konforunda misafirhane
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilecek, sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakınları Misafirhanesi’nde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yapımında sona yaklaşılan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, tesisin hayırsever, belediye işbirliği ile yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti. Kentte insana faydası olacak hemen her çalışmada, her hizmette yer almaya gayret ve özen gösterdiklerini söyleyen Büyükkılıç, “Sadece belediyenin asli hizmetlerini yürütmekle yetinmiyor, insanımıza hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’mizi her geçen gün daha yaşanabilir, daha konforlu, daha yaşam standardı yüksek ve daha düzenli hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

Beş yıldızlı otel konforunda yapılan misafirhanede sona yaklaşıldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi doğrultusunda ayağı kırık leyleklere vakıflar kuran ecdadın torunları olarak bizler de bu anlayışla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize hediyesi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hasta yakını vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla başlattığımız sosyal tesisimizde sona yaklaştık. Tesisimizi, çevre düzenlemesi ve son dokunuşların ardından daha sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimize dışardan gelip, yakınları hastanelerimizde tedavi görürken, vatandaşlarımızın arabaların içlerinde yatmalarını engellemek, mağduriyetlerini gidermek ve sosyal yönüyle en güzel şekilde onları önemsemek adına projemizi hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. ‘Türkiye sevdam’ dediği, Kayseri’mizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi şehrimize kazandırdı. Biz de Şehir Hastanemizin tam karşısına böyle anlamlı ve önemli bir projeyi yakın zamanda hasta yakınlarımızın hizmetine sunacağız.”

Büyükkılıç, ayrıca Erciyes Üniversitesi karşısında da aynı projenin çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanemizde, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunuyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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