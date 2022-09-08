Büyükşehir'den buğday ve nohutun ardından aspir hasadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık alanında 'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor' projesi çerçevesinde daha önce dağıtımını gerçekleştirdiği aspirin hasadına yarın başlanıyor.

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  • 08.09.2022 10:30
  • Güncelleme: 08.09.2022 10:43
Büyükşehir'den buğday ve nohutun ardından aspir hasadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık alanında ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde daha önce dağıtımını gerçekleştirdiği aspirin hasadına yarın başlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz Mart ayında ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde üreticilere yaklaşık 200 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. 16 ilçede 820 çiftçi ailesinin yararlandığı tohumların, 40 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Çiftçilerin talebi üzerine Talas Koçcağız Mahallesi ve Kocasinan Yemliha Mahallesi olmak üzere 2 ilçede Aspir Soğuk Sıkım Yağ Çıkarma Tesisi kuruldu.

Daha önce dağıtımı ve ekimi yapılan aspir hasadına 9 Eylül Cuma günü Talas ilçesi Koçcağız Mahallesi’nde başlanacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Talas bölgemizde, bir güzel ürünümüzün daha hasadını değerli üreticilerimiz ile buluşarak gerçekleştireceğiz. Daha önce yazlık buğday ve nohut tohumlarımızın hasadını yapmıştık. Sırada aspirimizin hasadı var” dedi.

Tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmanın Büyükşehir Belediyesi olarak olmazsa olmaz haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Aspir ekimi yapılan bu alanlardan 4 bin ton tohum ile 1000 ton yağ ve 3 bin ton da küspe elde edilecek. Tüm bunlarla ülke bazında 1’inci sıraya yükselmiş olacağız. Kayseri’de uyum kültürünün bereketini yaşadığımızı paylaşmak istiyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, aspir hasadının Cuma günü düzenlenecek törenle Talas ilçesinde gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Ağustos’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi” çerçevesinde Yazlık Buğday Hasadı, 22 Ağustos’ta da yine tarıma destek amacıyla “Üretim Sizden Destek Bizden” projesi çerçevesinde Nohut Hasadı programlarına katılmıştı.

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İHA

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