Büyükşehir'den bisiklet ve yaya yolu çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bisiklet ve yaya yollarının artırılması ve konforlu bir şekilde Kayserililerin hizmetine sunulması yönündeki talimatları doğrultusunda sağlıklı ve çevreci bir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 23.09.2022 14:03
  • Güncelleme: 23.09.2022 14:28
Büyükşehir'den bisiklet ve yaya yolu çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bisiklet ve yaya yollarının artırılması ve konforlu bir şekilde Kayserililerin hizmetine sunulması yönündeki talimatları doğrultusunda sağlıklı ve çevreci bir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde hayat geçirilen yatırımlar ve projelerle gerek yollar gerek toplu ulaşım sisteminde kaliteli, etkin ve daha konforlu hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın, yapılan her yola bisiklet yolunu da ekleme talimatıyla çevreci bir ulaşım ağı oluşturmak içinde faaliyetlerini yürütüyor.

Bu çerçevede daha önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde gerçekleştirilen 1’inci etap çalışmalarında yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme işlemlerinin yanı sıra, yaya yolu kesitine asfalt zeminli bisiklet yolu da ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 2’nci etap çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2’nci etap çalışmaları çerçevesinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın havaalanına gidiş yönünde de çevre düzenleme ve bisiklet yolu ekleyerek yaya yolu modernizasyonu gerçekleştirme işlemlerini sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, yapılan çalışmayla nüfus yoğunluğu fazla olan bu bölgedeki yaya yollarını daha konforlu hale getirirken, vatandaşlara, yaya yolu kesitine eklenen asfalt zeminli bisiklet yoluyla da daha güvenli bisiklet kullanım olanağı sunuyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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