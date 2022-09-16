Büyükşehir'den bin adet yeni mezarlık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı'nda yapımı devam eden bin adet yeni mezarlık inşaatını yerinde inceledi.

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  • 16.09.2022 11:08
  • Güncelleme: 16.09.2022 13:26
Büyükşehir'den bin adet yeni mezarlık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nda yapımı devam eden bin adet yeni mezarlık inşaatını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri doğrultusunda, idaresi ve denetiminde bulunduğu 6 mezarlık ile faaliyetlerini aralıksız yürütüyor. Sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Şehir Mezarlığı’nda bin adet mezar yeri inşa ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek, 4’üncü kapı mevkiinde yapımı hızla devam eden yeni mezarlık inşaatlarını yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, "Geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Her bölgenin kendi çevresine hitap edecek şekilde mezarlıklarımızı genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz. Bu çerçevede Asri mezarlık olarak da bilinen Şehir Mezarlığı’nda 1000 adet ilave mezar yeri yapıyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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