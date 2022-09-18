Büyükşehir'den Avrupa Hareketlilik Haftası'na özel etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yetişkin ve çocuklara yönelik, 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla, 7 parktaki sabah sporu etkinliğinde, spor okullarında 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlenen doğa kamplarında ve 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinlikleri çerçevesinde bisiklet eğitimi ve trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında temel eğitimler verecek.

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  • 18.09.2022 12:26
  • Güncelleme: 18.09.2022 14:02
Büyükşehir'den Avrupa Hareketlilik Haftası'na özel etkinlikler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yetişkin ve çocuklara yönelik, ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla, 7 parktaki sabah sporu etkinliğinde, spor okullarında ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen doğa kamplarında ve ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri çerçevesinde bisiklet eğitimi ve trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında temel eğitimler verecek.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, Kayserililerin kültür sanat ve spor alanında kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunan proje, yatırım ve çeşitli etkinlikler ile faaliyetlere imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle Kayserilileri buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Spor A.Ş., kent genelinde 7 parkta 14 spor eğitmeni tarafından, haftanın 6 günü sabah saat 07.00’de bir saat boyunca kadın-erkek yaklaşık 3 bin 500 kişiye yaptırılan sabah sporların ile Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla sürdürülebilir hareketliliği kutlayan etkinlikler düzenleyecek. 16-22 Eylül haftası boyunca sürecek etkinliklerde, seans sonlarında sabah sporuna katılan katılımcılara 20 dakika bisiklet branşına ait temel eğitim dersleri ile birlikte trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında eğitim verilecek.

Büyükşehir’in toplam 13 branşta 85 spor eğitmeni ile yaklaşık 5 bin çocuğa eğitimler verilen spor okullarında, ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımını teşvik eden bir veya daha fazla yeni kalıcı önlemlerin gerçekleştirilmesi adına ağustos ayı boyunca yapılan etkinliklerle beraber, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası’nda eğitimler verilecek. Eğitimlerde, 7-15 yaş aralığında bulunan çocuklara, haftada 3 gün, ders sonlarında 20 dakika bisiklet branşına ait temel eğitim dersleri ile birlikte trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında bilgiler aktarılacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Doğa Seni Çağıyor’ sloganı ile gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Aile Doğa Kamplarında ve ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri çerçevesinde yetişkinlere ve çocuklara bisiklet eğitimi ve trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında temel eğitimler verilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yine Büyükşehir tarafından ‘Her Pedal Bir Nefes’ sloganı eşliğinde, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14.15’te halka açık olarak yaklaşık 300 kişilik katılımla 1 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenlenecek. Bisiklet turunun Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulması planlanıyor.

Ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları çerçevesi çeşitli spor oyun alanları, bisiklet sürüş eğitim alanı, sayaçla ip atlama, bisikletle ulaşım sağlayan bireylere spor ekipman hediyeleri, elektrikli scooter, kaykay ve paten kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla gösteriler ve tanıtımlar yapılması planlandı.

Etkinliklerde, bisikleti gün içerisinde ulaşım seçeneği olarak benimseyen ve kullanan bireylere, şehrin farklı noktalarında çeşitli spor hediyeleri verilmesinin yanı sıra, ‘Arabasız Gün Etkinliği’ çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının farkındalık oluşturması gayesiyle bireylerin, yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarını kullanarak mesaiye başlamaları teşvik edilecek.

İHA

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