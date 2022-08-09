Büyükşehir'den amatör spora 650 bin TL destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Develi Belediye Spor Kulübü ve Pınarbaşı Belediye Spor Kulübü'ne toplam 650 bin TL'lik destek verdi.

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  • 09.08.2022 10:34
  • Güncelleme: 09.08.2022 11:18
Büyükşehir'den amatör spora 650 bin TL destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Develi Belediye Spor Kulübü ve Pınarbaşı Belediye Spor Kulübü’ne toplam 650 bin TL’lik destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 46 asıl, 23 ek olmak üzere 69 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısından amatör spora da destek kararı çıktı.

Bu çerçevede Ağustos ayı gündem maddeleri arasında yer alan Develi Belediye Spor Kulübü’ne 500 bin TL ve Pınarbaşı Belediye Spor Kulübü’ne 150 bin TL destek verilmesi talebi ayrı ayrı görüşüldü. Başkan Büyükkılıç’ın meclis üyelerinin oylamasına sunduğu, amatör spora destek verecek gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Büyükkılıç, amatör spora destek verecek gündem maddelerinin hayırlı olmasını temenni ederken, spor kulüplerine de başarılar diledi. Meclis üyeleri de spora verilen desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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