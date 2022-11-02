Büyükşehir'den 'ücretli öğretmenlere' seyahat kartı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler için seyahat kartı verilmesine karar verdi. Ücretli öğretmenler, 30 gün boyunca 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlenen kartı kullanacak.

PAYLAŞ
  • 02.11.2022 11:07
  • Güncelleme: 02.11.2022 11:48
Büyükşehir'den 'ücretli öğretmenlere' seyahat kartı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler için seyahat kartı verilmesine karar verdi. Ücretli öğretmenler, 30 gün boyunca 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlenen kartı kullanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, yaptığı son toplantıda, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kayseri merkez ilçeler dışındaki ilçelerde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için öğretmen seyahat kartı verilmesi talebini görüştü.

MERKEZ İLÇELER DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER FAYDALANACAK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yapılan müzakere sonrası, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kayseri merkez ilçeler dışındaki ilçelerde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için öğretmen seyahat kartı verilmesine karar verildi. Karar gereğince, ilgili kart tipinden 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri ili, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu’nun olduğu merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler faydalanacak. Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin bulunduğu ulaşım araçlarında geçerli olacak ilgili kartların ilçe araçlarında kullanımında ‘ücretli öğretmen’ kimlik belgesi ibraz edilecek. Toplantıda, tahsis edilecek kartlardan kart bedeli olarak 20 TL ücret tahsil edilmesine, kırılması ya da kaybedilmesi durumunda güncel kayıp/kırık kart bedelinin ayrıca tahsil edilmesine karar verildi.

Ücretli öğretmen kartının 30 gün, 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlendi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Kayseri İl Müftüsü Akkuş'un acı günü

Kayseri İl Müftüsü Akkuş’un acı günü

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Takdirle karşılanacak bir festival'

'Takdirle karşılanacak bir festival'

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

DAHA FAZLA
Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Talas Belediyesi'ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Talas Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü