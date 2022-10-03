Büyükşehir'den 'Mutlu Evlilik Akademisi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri çerçevesinde KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nce düzenlediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ne devam ediyor. Vatandaşların daha önce de yoğun ilgi gösterdiği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’nin yeni seansı başlıyor.

Kişisel gelişim, hayat boyu öğrenme ve çok yönlü eğitimi ön planda tutarak eğitim faaliyetlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin binlerce vatandaşa dokunan hizmetlerine yenilerine ekliyor. Toplumdaki en önemli sosyal yapı olarak nitelendirilen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal ve kültürel çalışmalarda ayrı bir önem verdiği aile kurumunun en sağlıklı şekilde kurulması ve uzun ömürlü olması yönünde, evelenecek çiftlere ve evlilik hayali kuran bireylere destek sağlamayı amaçlayan KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ‘Evet Demeden Önce Buluşalım’ sloganıyla ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ni başlatıyor.

KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından, uzman aile danışmanlarınca verilecek, kontenjanlarla sınırlı evlilik öncesi eğitim, ‘Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü toplum’ temasıyla gerçekleştirilecek.

Büyükşehir KAYMEK’in daha önce ’İyi Günde, Kötü Günde, Bir Ömür Birlikte’ sloganıyla düzenlediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ katılımcılardan tam not almıştı. Mutlu Evlilik Akademisi Eğitimleri ile ilgilenen vatandaşların eğitimlere katılım ve içerikle ilgili detaylı bilgi için 0541 772 19 54 nolu telefon ile irtibat kurmaları gerekiyor.