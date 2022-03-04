Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında AK Parti İl Başkanı ve metropol ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın misafiri oldu. Özhaseki’nin başkanlık yaptığı Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetimi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı. Başkan Büyükkılıç, Özhaseki’ye Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile ilçe belediyelerine yapılan hizmetlerin yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili gelinen aşamaları da aktardı.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, 16 ilçe ile el ele, gönül gönüle kentte uyum kültürü içerisinde vatandaşa hizmet etmeye ve tüm bürokratlar ile birlikte ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini belirtti.